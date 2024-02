Gaeta, incendio distrugge di notte due lidi a Sant'Agostino

Due stabilimenti balneari, “Onda Blu” e “Le “Dune”, che sorgono attigui sul litorale di Sant’Agostino a Gaeta, sono andati completamente distrutti da un incendio, divampato questa notte, dopo le 23.

Le fiamme hanno aggredito telai e sottotetto in legno, divorando in pochi minuti l’intera struttura. Entrambi i lidi erano chiusi al momento dell’incendio. Non c’erano persone all’interno. E’ stata una nottata intensa per i vigili del fuoco, intervenuti a Sant’Agostino insieme con i carabinieri della Compagnia di Formia. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo, che sembrerebbero di natura accidentale, anche se non sono escluse altre ipotesi.