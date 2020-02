Gaeta, cambia l'insegna all'ex Pozzi Ginori: sarà installata quella Geberit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà il 27 febbraio a Gaeta la cerimonia di rimozione dell’insegna Pozzi-Ginori dallo storico stabilimento di produzione ceramica per il bagno e la posa del nuovo marchio, Geberit. Un momento simbolico per il gruppo, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari «che segna l’evoluzione ufficiale del sito di Gaeta a polo nevralgico del network produttivo Geberit e centro di eccellenza per la ceramica del gruppo» - si legge in una nota diffusa dalla società.La conversione dello stabilimento rappresenta una tappa «della strategia intrapresa dal gruppo Geberit di semplificazione dei marchi presenti nel portafoglio ceramico e di inclusione di tutta la sua vasta offerta di prodotti “dentro e fuori dalla parete” sotto un solo marchio comune».Dall’acquisizione del gruppo Sanitec nel 2015, e quindi di Pozzi-Ginori, il gruppo ha messo in atto un importante programma di investimenti a lungo termine (13 milioni di euro fino ad oggi) destinato al rafforzamento e il rinnovo dello stabilimento di Gaeta. Un progetto che ha permesso il rilancio del sito con una conseguente crescita della produzione e un graduale aumento del livello occupazionale a 360 dipendenti. Il sito è stato inoltre dotato di un centro di formazione che coinvolge oltre 1000 professionisti all’anno.