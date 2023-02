Freddo in aula, i ragazzi della scuola media Volta restano a casa

Le temperature crollano bruscamente e in molte scuole si ripresenta il problema del freddo, dovuto a impianti di riscaldamento inadeguati ma anche a infissi e strutture obsolete. L'ultima segnalazione arriva dalla scuola media Alessandro Volta dove alcuni genitori hanno deciso di lasciare i ragazzi a casa, visto il freddo che si patisce in aula durante le lunghe mattinate di lezione.

Dopo svariati solleciti da parte della scuola, non è arrivata nessuna risposta da parte del Comune. Ormai i genitori ritengono la situazione insostenibile. «Il nostro istituto - spiega una rappresentate di classe - da qualche tempo non riesce a risolvere il problema della dispersione termica che coinvolge tutto il secondo piano della struttura. L conseguenze sono molto gravi: i ragazzi sono costretti a vivere gli ambienti scolastici con temperature bassissime e termosifoni spenti o, nel migliore dei casi, mal funzionanti. Dopo innumerevoli e tempestive sollecitazioni dell'istituto agli enti locali e a chi di dovere, la situazione, ad oggi, non risulta migliorata o cambiata e, in quanto cittadini, non ci sentiamo tutelati dall'amministrazione locale. Perché dobbiamo dire con amarezza che fondamentalmente l'amministrazione locale nella nostra città non esiste!».

In questi giorni alcuni ragazzi sono rimasti a casa per evitare conseguenze legate al freddo nelle aule, ma di certo le assenze non potranno proseguire. «Speriamo che qualcuno intervenga rapidamente e in maniera risolutiva - commenta un genitore - nessuno ci ha dato risposte adeguate».