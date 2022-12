Al borgo di Fossanova una serata degustazione per scoprire le eccellenze locali

Al Borgo di Fossanova va in scena una serata per raccontare le eccellenze del territorio pontino. Si tratta di un evento esclusivo, dedicato alla promozione del territorio e dei suoi prodotti più autentici, organizzato da "Terre Pontine Autentiche".

La serata di degustazione "Borgo Di-vino", giovedì 22 dicembre, sarà accompagnata da un racconto della storia del Borgo Medievale attraverso le parole di Roberto Perticaroli, guida-narratore, portavoce slowfood e slowtravel Montelepini che racconterà episodi storici e accennerà a pagine letterarie che si sono ispirate al paesaggio del luogo. «Davanti all’Abbazia, intorno ad un antico braciere la sacra benedizione, potrà accadere di incontrare cavalieri preziosi del Palio di Priverno, che faranno rivivere episodi e momenti della storia del Borgo. Risuoneranno le vicende di San Tommaso D’Aquino».

«In questo momento di ripartenza - spiega l'organizzatrice, Barbara Votta - abbiamo voluto accendere i riflettori sul nostro territorio che ha molto da offrire anche agli enoturisti, dal mare ai monti alle città d’arte, ai borghi agli eremi, fermandosi nelle cantine, nei ristoranti, per assaporare il gusto enogastronomico che racconta la storia di questa terra e per vivere delle speciali esperienze enoturistiche d’autore dove il vino e il cibo sono protagonisti in maniera autentica».

La cena degustazione sarà ospitata nelle sale della foresteria, il menù della serata sarà naturalmente ispirato ai prodotti locali con il coinvolgimento delle sue aziende.

Il tutto sulle note dei "Musici Viatores" nella magnifica Sala Capitolare dell’Abbazia.

Maggiori informazioni su www.facebook.com/terrepontineautentiche