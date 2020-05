© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA«Siamo concetrati sulla quetione spiagge, perché abbiamo una costa complessa, con 20 arenili completamente liberi e sarà necessario convogliare risorse economiche per rispettare le prescrizioni di governo e regione». Il sindaco di Formia, Paola Villa, con la propria amministrazione comunale è al lavoro per la ripartenza dopo il lockdown imposto dal Governo Conte per contenere l'emergenza Covid-19. Nel weekend si è svolta la riunione con l'assessore regionale Orneli, confermando che sulle spiagge libere saranno realizzati dei reticolati di 10 mq.«Ho messo in piedi spiega il sindaco Villa - un gruppo lavoro con gli assessori Paolo Mazza e Kristian Franzini per elaborare una serie di metodi per separare un ombrellone dall'altro. La cosa che ci preoccupa di più è la questione degli steward, che saranno finanziati con il contributo della Regione Lazio (a Formia assegnati 190mila euro).Dovranno controllare le spiagge e indicare alle persone quali altri posti sono disponibili negli altri arenili. Altra questione critica è l'App che sarà sostenuta dai concessionari ma ci sembra limitata per le spiagge libere, perché appunto sono a libero ingresso. Bisognerà organizzare le spiagge per ottenere il maggior spazio possibile».L'amministrazione è al lavoro anche per elaborare pacchetti turistici per collegamento con le isole pontine e intercettare i flussi turistici provenienti dalla provincia di Frosinone.«Sarà un target diverso, puntiamo ad un turismo di qualità», spiega il sindaco Villa. In quest'ottica rientra anche l'ampliamento dei posti dei locali all'esterno che deve sposarsi con il fascino storico e artistico dei tre grandi centri storici: Mola, Castellone e Maranola. E per le seguitissime feste religiose di Sant'Erasmo e San Giovanni a giugno? «Al momento spiega la Villa abbiamo avuto un primo contatto con il comitato di Sant'Erasmo, che è più imminente. Si potenzierà la festa religiosa, quindi apposizione della corona davanti al milite ignoto come ogni anno, ci sarà la possibilità di andare a salutare in maniera contingentata la statua. Il Comune farà in modo di far arrivare la festa in tutte le case, con trasmissione in diretta sulle tv locali e anche in diretta streaming. Molti vorranno partecipare ma non potranno perché non bisognerà creare assembramenti».Insomma, un'estate diversa da quelle passate, più morigerata, anche se l'amministrazione non rinuncerà a svolgere qualche evento, sfruttando spazi come il Teatro Caposele o la Corte comunale, ma sempre rispettando le norme di sicurezza Covid. «Valutiamo una serie di soluzioni, anche se tutti capitoli in bilancio li abbiamo svuotati per gli aiuti ai cittadini. Speriamo che escano bandi regionali per i contributi».Infine proseguiranno i buoni spesa per i più bisognosi e l'attenzione massima sarà data anche all'emergenza idrica, con i lavori che Acqualatina sta per finire. Altro impegno sarà la nomina del prossimo amministratore unico della Formia Rifiuti Zero prevista per giugno.Giuseppe Mallozzi