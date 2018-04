Formia, tre denunce per una rissa in famiglia con mazze da baseball

di Sandro Gionti

Tre denunce a Formia per una rissa in famiglia a colpi di mazze da baseball. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria due uomini e una donna originari di Napoli, finiti in ospedale dopo una violenta rissa. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla telefonata di un uomo che denunciava l’aggressione subìta ad opera della ex convivente e del figlio di quest’ultima con una mazza di baseball. Nel coreso di una per2quisizione nell’appartamento della donna i militari hanno ritrovato e sequestrato una pistola Browning calibro 6,35 completa di caricatore con tre proiettili del medesimo calibro, detenuta illegalmente all’interno della cassaforte, nonché una mazza da baseball che sarebbe stata usata dal figlio della donna contro il padre causandogli ferite multiple giudicate guaribili in 15 giorni. Anche gli aggressori si sono fatti medicare in ospedale, per contusioni ed escoriazioni varie.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA