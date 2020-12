Formia, il sindaco Villa ritira le dimissioni e azzera la giunta: «Primo passo di apertura verso tutti»

Ha ritirato in extremis le proprie dimissioni il sindaco Paola Villa, nell'ultimo giorno utile. E allo stesso tempo ha anche azzerato la Giunta comunale. Lo ha comunicato con un video dalla pagina ufficiale facebook del Comune di Formia.

"In questi giorni ho ascoltato tutte le forze politiche in consiglio e ogni singolo consigliere comunale. È stato fondamentale comprendere e confrontarci sulle conseguenze che una crisi politica avrebbe in questo periodo di pandemia, che inevitabilmente dilaterà eventuali appuntamenti elettorali. I prossimi mesi saranno fondamentali per catalizzare i fondi regionali, governativi ed europei per il ristoro delle famiglie, delle imprese e delle fasce deboli, per questo è necessario che il Comune sia operativo".

"Sul versante politico - conclude il sindaco Villa - ci sono state aperture importanti, molto diverse tra loro e che hanno bisogno dei loro tempi di riflessione e di maturazione. Per questo il primo passo lo compio io: azzerare la Giunta è un segnale di apertura verso tutti".

