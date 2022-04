Fondi, notte di fuoco: macchina distrutta da un incendio

Nottatata infuocata, a Fondi: un'auto è stata completamente distrutta da un incendio. Un rogo scoppiato intorno alle 2 di domenica lungo via Evangelista Torricelli, traversa della centralissima via Roma, avvolgendo in pochi minuti una SsangYong Tivoli parcheggiata a bordo strada. Alla fine, ne è rimasta solo la carcassa.

Lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza, vedendo le operazioni di spegnimento e bonifica seguite da un accurato sopralluogo a caccia di possibili elementi utili a inquadrare la natura dell'accaduto. Cause ancora al vaglio, con le autorità che per il momento sembrano non escludere la pista del dolo.