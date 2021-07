Fondi, incidente in via Feudo: motociclista ferito trasferito in eliambulanza a Latina

Sabato 31 Luglio 2021, 16:49

Mentre era in sella al suo maxi-scooter ha investito una donna, ma ha avuto la peggio: dopo essere rovinato sull’asfalto avrebbe battuto violentemente la testa, rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza.

L’incidente si è verificato nella prima serata di venerdì a Fondi, in via Feudo. Secondo le ricostruzioni intorno alle 19.30 il conducente del due ruote, un 46enne fondano, ha travolto una signora di circa cinquant’anni - anche lei del posto - che camminava nei pressi della carreggiata. Un impatto cui è seguita una violenta carambola.

All’arrivo dei soccorsi, è parso subito chiaro come a versare nelle condizioni più preoccupanti fosse proprio il centauro. Stabilizzato per quanto possibile dai sanitari di un’ambulanza, a stretto giro è stato preso in carico dall’elisoccorso Pegaso. Calatosi presso lo stadio di via Arnale Rosso, per poi librarsi in volo alla volta del Santa Maria Goretti di Latina, ospedale dove il 46enne è stato ricoverato.

Per quanto riguarda la donna, si è deciso di trasferirla per accertamenti al pronto soccorso del Fiorini di Terracina. Nonostante tutto, ne è uscita con una prognosi di pochi giorni.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro.