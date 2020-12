Fine anno nelle seconde case al mare, tutti in fila sulla Pontina verso Sabaudia e il Circeo

Il maltempo non ha scoraggiato i proprietari delle seconde case sul litorale pontino che hanno letteralmente invaso la Pontina per raggiungere le zone di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Un regime di traffico simile a quello di luglio e agosto, con file di macchine a creare i primi ingorghi già dalle parti di Latina e fino al bivio per Sabaudia sulla Pontina: con l’impossibilità di partecipare a eventi di fine anno causa Covid 19 in molti hanno pensato di raggiungere almeno le seconde case al mare per trascorrere questo periodo festivo e salutare così questo (terribile) 2020 lontano dai grandi centri abitati di Roma e delle zone circostanti.

