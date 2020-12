Oggi in zona arancione, da domani in zona rossa (ma con una modifica) e dal 7 gennaio colori differenziati in ogni Regione: l'ingresso dell'Italia nel 2021 si annuncia quantomeno complicato. Se infatti non è mai in discussione la necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti tra le ore 22 e le 5 del mattino, come stabilito dall'esecutivo con il "calendario" delle misure natalizie, da un giorno all'altro cambieranno più volte le possibilità dei cittadini. Vediamo in che modo.

COSA SI PUO' FARE OGGI

Il 30 dicembre, oggi, per gli italiani è il terzo ed ultimo giorno in zona arancione (unica eccezione il prossimo 4 gennaio, arancione anch'esso). Per cui, Dpcm alla mano, fino alle ore 21 di questa sera resteranno aperti i negozi al dettaglio a differenza ad esempio di bar, ristoranti e pasticcerie che invece sono ancora chiusi (se non per l'asporto fino alle ore 22 o la consegna a domicilio). Inoltre, in questo scenario di rischio, non è consentito uscire dalla Regione a meno che non si possa giustificare con l'autocertificazione lo spostamento per motivi di salute, necessità o lavoro o anche per ricongiungimenti di coppie conviventi e per rientrare al proprio indirizzo di residenza o domicilio. D'altrocanto è invece consentito circolare all'interno del proprio Comune ma solo fino alle ore 22 - il coprifuoco è infatti sempre in vigore fino alle ore 5 del mattino - o anche uscire, restando in un raggio di 30 chilometri e senza raggiungere un capoluogo di Provincia, se il Comune in questione ha meno di 5mila abitanti. Si può andare a fare visita a parenti e amici (massimo in 2 persone e compiendo un solo spostamento di questo tipo al giorno), trasferirsi nelle seconde case se all'interno della propria Regione e fare jogging o attività fisica all'aperto.

COSA SUCCEDE DA DOMANI

Dal 31 dicembre, quindi da Capodanno e fino al 3 gennaio (per cui giorni festivi e pre-festivi) la Penisola invece ritorna nell'ormai nota zona rossa, con una sola grande differenza rispetto al 24,25,26 e 27 dicembre: il coprifuoco della notte del 31 dicembre termina alle ore 7 del 1 gennaio e non alle 5 del mattino come nel resto dei giorni. Per il resto le misure comprendono il divieto di spostamento anche all'interno del proprio Comune se non i possesso di valide motivazioni da autocertificare (sempre con la deroga di una sola visita al giorno ad amici e parenti, massimo in 2 persone o con figli minorenni); negozi al dettaglio e centri commerciali chiusi (aperti invece alimentari, edicole, tabacchi e farmacie) e bar e ristoranti chiusi (concessi asporto fino alle ore 22 e consegne a domicilio). Consentito invece fare attività motoria all'aperto ma esclusivamente in forma individuale e nei pressi nei pressi della propria abitazione, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza di 2 metri o indossando la mascherina. A scanso di equivoci anche per la notte di Capodanno sono assolutamente vietate feste private di ogni tipo: pena una sanzione amministrativa tra 400 e 1.000 euro per ognuno dei partecipanti.

COSA CAMBIA DAL 7 GENNAIO

Come ribadito più volte dal ministro della Salute Roberto Speranza e da tutto l'esecutivo, al termine delle misure natalizie il Paese tornerà al sistema dei colori. Non sarà però un liberi tutti perché se è vero che prima di Natale abbiamo lasciato la Penisola quasi per intero in zona gialla, non è affatto detto che sarà ancora così. Diverse Regioni infatti, alla luce dei monitoraggi epidemiologici che saranno realizzati nel prossimo fine settimana potrebbero cambiare colore e quindi restare in zona arancione fino alla fine del mese di gennaio.

