Ex mercato annonario di Latina: Comune e Arsial insieme per un progetto di rilancio

Ultimo aggiornamento: 16:49

Sopralluogo del Comune all'ex Mercato Annonario di Latina. Intorno alle 13 il sindaco Damiano Coletta insieme al presidente dell' Arsial Antonio Rosati, agli assessori Ranieri e Proietti e a un gruppo di esperti hanno visitato la struttura. «La visita è propedeutica all'elaborazione di uno studio di fattibilità per il rilancio dello storico immobile di via don Morosini» spiegano dal Comune. Il presidente Rosati ha confermato l'interesse dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura a intervenire nel rilancio dell'ex mercato.«Lavoriamo ad un progetto di recupero e valorizzazione dell'ex sede storica del mercato coperto - ha spiegato l'assessore Emilio Ranieri - per renderlo un punto di riferimento regionale in merito alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio».Domani il servizio dell'edizione di Latina de Il Messaggero