Estate sicura, controlli dei Carabinieri nelle zone dello spaccio: un arresto in flagranza

Spacciatore arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione straordinaria di controllo del territorio, denominata “Estate Sicura” predisposta e coordinata dal comandante provinciale di Latina, colonnello Gabriele Vitagliano. Le verifiche erano finalizzate in particolare alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi nella stagione estiva, in aree sensibili del centro urbano e della periferia.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina hanno arrestato un cittadino indiano di 24 anni, senza fissa dimora, sorpreso in via Curtatone mentre spacciava sostanza stupefacente (eroina, circa un grammo) a un connazionale. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il pusher, sequestrandogli lo stupefacente, mentre i successivi controlli hanno consentito di accertare che l’acquirente era interessato da provvedimento di espulsione.

L’operazione si è svolta alla presenza di diversi passanti che hanno assistito alla scena , esprimendo il loro plauso agli uomini dell’Arma impegnati. La zona, infatti, è tristemente nota per la presenza di spacciatori.

Nel corso delle attività venivano effettuati controlli alla circolazione stradale durante i quali due uomini, di 33 e 22 anni, originari dell'Algeria sono stati fermati a bordo di un ciclomotore rubato a luglio. Sono stati denunciati, mentre il conducente è stato anche segnalato alla Prefettura per possesso di cocaina per uso personale.

Denunciato anche un tunisino di 28 anni, sorpreso a bordo di ciclomotore sprovvisto di assicurazione e già sottoposto a sequestro.



Ultimo aggiornamento: 14:49

In generale, durante le operazioni, sono state identificate 85 persone, controllati 68 mezzi, contestate 5 violazioni al codice della strada, ritirate 5 patenti di guida e 4 carte di circolazione, decurtati 65 punti da rispettive patenti.