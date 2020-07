Cinquantadue chili di polpa succosa e rossa. Forma allungata e panciuta. Un colore verde vivace. Imponente. Un bestione quasi da record quello con il quale Fabrizio Cortese, imprenditore agricolo di Sacramento, vicino Sabaudia, si è aggiudicato il 1° premio della gara del cocomero più pesante organizzata dalla cooperativa AgriEuropa di Terracina. Una competizione nata, quasi per scherzo, qualche anno fa e che vede coinvolti i più grandi produttori di cocomeri dell'Agro Pontino. Il seme era stato piantato lo scorso 20 marzo.

Dopo quattro mesi di amorevoli cure in serra la pianta è cresciuta e, dal fiore, è nato un cocomero che poi è diventato gigantesco. Certo ci vogliono tante attenzioni e tante accortezze per riuscire a coltivare un frutto di un peso tale.

Vedi anche > Coldiretti, Picchi nuovo direttore a Latina: «Ecco le emergenze legate al Coronavirus»

Primo gradino del podio quindi per Fabrizio il cui cocomero ha fermato la bilancia su 52 chili. Secondo posto per Gianni Nocera con un frutto da 40,5 chili e terzo piazzamento per Daniele Marangoni che ha presentato un cocomero da 35 chili. A lui spetta il record registrato lo scorso anno di ben 99 chili. Insomma il suo prodotto nel 2019 ha sfiorato il quintale. Il cocomero vincitore dell'edizione 2020 è stato posizionato davanti al supermercato di Sacramento e sono stati in molti ad ammirarlo per curiosità ma anche per scattare un selfie con questo gigante. I più felici sono i bambini che lo guardano con stupore. D'altronde non capita tutti i giorni di imbattersi in un esemplare di quelle dimensioni. Il vincitore si gusta il successo ma sa già che il prossimo anno la gara sarà dura. A primavera ripartirà la sfida. Un nuovo seme, una nuova piantina da coccolare, una nuova anguria da vedere crescere e lievitare pian piano nella speranza che, alla fine, sulla bilancia segni un nuovo record.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA