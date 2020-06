La banda dei cocomeri arriva con i camion e ripulisce il campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rigoglioso campo di cocomeri preso di mira dai ladri a Giulianova. E' successo in via Prato in una tranquilla zona della parte alta, in quanto vicina al cimitero, E non si tratta di qualcuno che, invogliato, si ferma e ruba qualche cocomero. Tutt’altro in quanto sono arrivati con furgoni o camion e ed i ladri hanno rubato gran parte dei frutti maturi. E, siccome non è accaduto una volta soltanto, è stato giocoforza recintare il campo con una rete metallica per scoraggiare i malintenzionati. Non si sa il danno prodotto in termini economici finora ma è pur certo che una soluzione andava adottata e così è stato.Da quello che si è appreso, in zona ci sono altri appezzamenti di terreno ma sarebbero destinati soprattutto a verdure ed insalate per cui non hanno attratto l’attenzione dei malintenzionati ed infatti non si sono avuti danni ma per i cocomeri il destino è stato diverso. E che bisognasse porre rimedio lo dimostra il fatto che, al momento, nel campo, ci sono cocomeri già maturi ma ce ne sono tantissimi in fase di crescita per cui sono soprattutto questi che vanno tutelati. Non dai buongustai ma dai ladri che, forse, chissà, buongustai possono anche esserlo.