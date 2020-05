Coldiretti, Picchi nuovo direttore a Latina: «Ecco le emergenze legate al Coronavirus»

Carlo Picchi è il nuovo direttore di Coldiretti Latina, subentra a Marco Marrone. Lo annuncia la

federazione dell'organizzazione agricola del Lazio segnalando che Picchi continuerà anche a ricoprire il ruolo di direttore della Coldiretti di Frosinone insieme alla nuovo incarico relativo al capoluogo pontino.

Il neo direttore - fa presente l'organizzazione - vanta una esperienza di 14 anni all'interno

di Coldiretti e ha lavorato 11 anni nella federazione di Rieti, dove è stato segretario di zona e responsabile provinciale nel settore tecnico per poi «approdare» nell'interprovinciale e a

seguire diventare responsabile regionale del Lazio.

«Latina - commenta Carlo Picchi - è un territorio che abbraccia tutti i settori produttivi agricoli toccati dalla crisi determinata dalla pandemia, da quello ortofrutticolo a quello vitivinicolo, ma anche la pesca e il florovivaismo, fino alla filiera lattiero-casearia, che qui raggiunge punte di eccellenza. Quest'ultima - incalza - sta risentendo fortemente della speculazione e rischia pesanti ripercussioni sui posti di lavoro. Le richieste dei trasformatori di applicare dai 10 ai 30 centesimi al litro di latte, pesano nell'ordine di ventimila o trentamila euro al mese su ogni allevamento».

Il direttore Coldiretti Latina aggiunge inoltre che «le aziende agrituristiche sono ferme da marzo e hanno subito dei danni ingenti. Continueremo a lottare al loro fianco, così come abbiamo fatto fino ad ora, affinché ricevano tutti gli aiuti necessari in termini economici e di promozione turistica per rilanciare le loro attività»

