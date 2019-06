E' ufficiale,Daniele Sottile sarà per altri due anni il regista e capitano della Top Volley Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermato ufficialmente il rinnovo del contratto per altri due anni tra la Top Volley Latina e il suo giocatore più rappresentativo, il palleggiatore e capitano Daniele Sottile.Per la decima stagione consecutiva (tranne una parentesi di qualche mese nel 2015 con Milano) l’atleta di Milazzo vestirà quindi la maglia biancoblù numero 5 Top Volley Latina e la fascia di capitano.Quarant’anni (molto ben portati) da compiere, 23 campionati di serie A alle spalle, 618 partite giocate, Daniele Sottile è un giocatore esperto, un punto di riferimento per i suoi colleghi in campo e in allenamento, dove continua a impegnarsi perché “bisogna sempre crescere e migliorarsi”.“Sottile oltre a essere il capitano è il simbolo della nostra squadra ma anche di questa società - ha detto di lui il coach Lorenzo Tubertini - E’ un giocatore al quale ho chiesto la disponibilità di rimanere e lui ha accettato subito. Ne sono molto contento perché nell’ultima stagione ha dato un grande contributo alla squadra ed è un atleta che vuole continuare a crescere e che potrà trasferire al gruppo il suo entusiasmo e la sua voglia di fare. Credo che nel lavoro di assemblaggio della nuova squadra ci sia bisogno di una figura come Daniele”.Siciliano di Milazzo, ma cresciuto professionalmente nelle giovanili del Cuneo, storico club con la cui squadra ha esordito in A1 nel 1996, Sottile ha collezionato 17 presenze in nazionale conquistando l’argento alle Olimpiadi di Rio, il bronzo agli Europei del 2015, l’argento in Coppa del Mondo (2015) e in World League (2001). Nel suo palmarès ci sono una Supercoppa europea e la partecipazione ai Mondiali Pre-juniores del 1997, una Coppa delle coppe (1998), una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana (1999), la Coppa Italia di A2 (2001), la Supercoppa Italiana del 2001 e la Coppa Italia di A2 del 2008.“Sono ben felice di aver potuto continuare il mio percorso con la Top Volley Latina - ha detto Daniele Sottile che ormai considera Latina, dove vive insieme alla moglie Federica e ai figlio Giulia e Riccardo, ormai da dieci anni - Mi piace la squadra che la società sta allestendo e sono soddisfatto di poter lavorare ancora con coach Lorenzo Tubertini, un allenatore con il quale tutti noi possiamo continuare a crescere e a migliorarci”.Sottile è stato il testimonial principale della campagna “#accendiamoilrispetto” che la Top Volley Sta portando avanti nelle scuole insieme alla AbbVie contro il cyberbullismo, confrontandosi con i ragazzi e dando il suo contributo di sportivo e di padre.“Daniele da dieci anni è uno dei nostri - ha commentato il ds della Top, Candido Grande - Parliamo di un giocatore che è ancora capace di dare tanto alla pallavolo italiana nel suo ruolo, ha esperienza da vendere ed è il capitano della squadra. Lo abbiamo visto come al solito molto motivato e consapevole di quanto sarà difficile centrare l’obiettivo anche nella prossima stagione di Superlega. Le squadre concorrenti si stanno rinforzando molto e sarà un altro campionato durissimo. Daniele gode della nostra stima e della nostra fiducia e siamo ben felici di averlo con noi per altre due anni, sicuri che potrà continuare a darci una grossa mano e ad essere punto di riferimento della squadra”.