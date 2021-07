Droga e maltrattamenti: due arresti e una denuncia

Sabato 24 Luglio 2021, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 14:06

Una donna di 28 anni è stata arrestata a Latina per spaccio di sostanze stupefacenti. Era stata sorpresa, la scorsa notte, con due grammi di cocaina suddivisa in tre dosi nascoste all'interno del reggiseno (una delle quali era stata appena ceduta ad una giovane del posto, segnalata in prefettura). La droga è stata sequestrata e la donna processata per direttissima.

Un 37enne di Caserta invece è stato denunciato a Minturno. È stato trovato stamattina dai carabinieri con 20 grammi di marijuana. Si trovava nella zona del lungomare durante un controllo; la droga era suddivisa in 11 dosi, in parte occultata negli slip ed in parte in uno zainetto. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sempre al sud,a stavolta a Formia, ieri sera i carabinieri hanno anche arrestato un uomo di 75 anni per maltrattamenti in famiglia, ponendolo agli arresti domiciliari. Aveva ripetutamente minacciato telefonicamente la moglie di 74 e la figlia di 50 anni, da quando le due se n'erano andate di casa proprio a causa del comportamento dell'uomo.