Dramma ad Aprilia, senza tetto trovato morto alla stazione ferroviaria

Dramma ad Aprilia, nella notte un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto. La segnalazione è stata raccolta dai carabinieri del Reparto Territoriale che sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Aprilia. La vittima è stata ritrovata senza vita, avvolta in una coperta. Potrebbe essere deceduta per il freddo, ma le indagini sono ancora in corso. L'uomo non è stato ancora identificato, non aveva con sé i documenti. Si tratterebbe di un clochard straniero, forse indiano o cingalese. I militari ora proseguono con gli accertamenti per chiarire la causa del decesso e la sua identità.