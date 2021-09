Roma, addio a Cesare, il clochard con il bancomat che voleva «essere libero»

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:59

Addio a Cesare Pergolizzi, clochard conosciuto del centro storico di Roma, noto come "il clochard con il bancomat". Cesare, 81 anni, è stato trovato morto la settimana scorsa: originario di Catania di solito dormiva sotto la chiesa dei Ss. Claudio e Andrea dei Borgognoni, nei pressi di piazza San Silvestro, e passava le giornate intorno a piazza San Lorenzo in Lucina.

Clochard soccorsa con ustioni in tutto il corpo: è grave. La donna non riesce a parlare

Clochard dorme davanti all'edicola, la battaglia di Stefania: «Basta degrado in centro»

Il suo bancomat, che davvero possedeva, gli permetteva di sopravvivere e per questo rifiutava l'aiuto di cittadini e servizi sociali, perché, diceva, «Voglio essere libero». Cesare è morto per cause naturali, e ora i cittadini del clochard gentile lasciano fiori e messaggi per ricordarlo.