Dj e musica a tutto volume, scattano gli accertamenti della polizia in un locale sul lungomare

Musica a tutto volume per una serata sopra le righe sul lungomare di Latina. Il gestore del locale rischia ora una sanzione amministrativa di diverse migliaia di euro. Si è svolto venerdì il primo servizio di controllo amministrativo estivo, disposto dalla Questura di Latina, sul litorale del capoluogo particolarmente affollato in questo periodo.

Il personale della Divisione di Polizia amministrativa ha effettuato una serie di interventi nei locali pubblici, di ristorazione e palestre, al fine di rilevare le emissioni rumorose, avendo ricevuto segnalazioni di disturbo da parte di numerosi residenti. In un caso gli agenti hanno riscontrato l'eccessivo volume delle emissioni acustiche, per cui dopo essere entrati nel locale hanno proceduto a far abbassare il volume della musica, ripristinando di fatto la quiete. Presente una consolle con dj set, il titolare non è stato in grado di dimostrare di essere autorizzato a svolgere tali attività musicali, nonostante abbia fornito assicurazione agli agenti di aver presentato la relativa documentazione. La Polizia ha quindi avviato la verifica della relazione tecnica di impatto acustico e della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, in assenza delle quali il gestore rischia una sanzione amministrativa di diverse migliaia di euro.

IN PROVINCIA

Restando nell'ambito dei controlli disposti dal Questore di Latina, la settimana appena conclusa è stata particolarmente intensa su tutto il territorio provinciale. Gli agenti del commissariato di Gaeta hanno tratto in arresto un 50enne del posto, gravato da misura di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Tribunale di Cassino per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il personale della Squadra Mobile ha rintracciato un uomo sul quale pendeva un provvedimento di esecuzione pena per vari reati, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. Condotto in carcere dovrà scontare una pena residua di 7 anni e 8 mesi di reclusione. Sono state 16 in tutto le denunce a piede libero per vari reati, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (con il sequestro di 6 grammi di cocaina), guida in stato di ebbrezza alcolica, guida con patente revocata, lesioni, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, truffa e furto.

CONTROLLI SU STRADA

Grazie ad una proficua collaborazione tra Polizia stradale, Reparto Prevenzione Crimine Lazio, e unità cinofile antidroga di Nettuno, sono stati effettuati 150 posti di controllo che hanno consentito l'identificazione di 1.600 persone: fermati 750 veicoli, contestate oltre 250 infrazioni al Codice della Strada. Otto autovetture sono poste in stato di fermo amministrativo per mancata revisione o mancanza di assicurazione. Ritirati, inoltre, 27 i documenti, tra patenti e carte di circolazione. Quasi 30 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e della regolare posizione sul territorio nazionale. La Polizia ha recuperato due automobili di provenienza furtiva e le ha restituite ai legittimi proprietari.

R. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA