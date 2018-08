Disservizi della Guardia medica a Sabaudia, pugno duro della Asl

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Due provvedimenti disciplinari, un richiamo verbale e una diffida, per i medici della continuità assitenziale di Sabaudia che nei giorni scorsi si sono resi nuovamente protagonisti di disservizi nella loro attività.Già, perché i provvedimenti del direttore generale dell’azienda, Giorgio Casati, sono rifeririti a vicende accadute a febbraio, segnalate dal responsabile del Distretto, per le quali i sanitari hanno fatto le proprie controdeduzioni, fino ad arrivare alla conclusione dell’iter disciplinare. Evidentemente quello di “abbandonare” il servizio - com’è accaduto di recente e come è stato segnalato dal Messaggero - deve essere un vizio.Per questo la Asl sta svolgendo ulteriori accertamenti sui nuovi episodi e i medici, adesso, rischiano dalla sospensione del servizio alla decurtazione sullo stipendio, fino alla revoca della convenzione per la continuità assistenziale. I due provvedimenti disciplinari già adottati, intanto, sono stati segnalati anche all’Ordine dei medici.