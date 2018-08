Guardia medica sguarnita e numero "coperto", la Asl avvia accertamenti

Aveva bisogno di un farmaco per una patologia cardiaca urgentemente e si è recata presso la sede della guardia medica di Sabaudia ma non le ha aperto nessuno, sebbene in quegli orari un medico avrebbe dovuto essere presente. Non è però un caso isolato. Diversi turisti ma anche alcuni cittadini costretti a ricorrere a questo servizio nei fine settimana, hanno lamentato di non aver trovato nessuno quanto si sono recati presso l'ambulatorio di via Conte Verde.



Eppure sul portone c'è un cartello sul quale vengono riportati gli orari di apertura: notturno dalle 20 alle 8, prefestivo dalle 10 alle 20, festivo dalle 8 alle 20. Una situazione che pare si sia acutizzata nell'ultima settimana. Eppure proprio in questo periodo il ricorso alla guardia medica è più intenso per via del gran numero di turisti che frequentano la città pontina. Ma quel che lascia perplessi, oltre ovviamente all'assenza del personale, è il fatto che qualcuno ha cancellato il numero da chiamare (che prima era presente sulla tabella) con una striscia bianca.



Quindi cittadini e turisti, una volta raggiunto l'ambulatorio, non trovano nessuno che possa aiutarli e non possono nemmeno contattare nessuno telefonicamente. La Asl ha già avviato le verifiche del caso.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA