Detenuto evade dal carcere di Latina, scattate le ricerche

Rocambolesca evasione ieri nel tardo pomeriggio dal carcere di Latina. Un detenuto di 22 anni, di nazionalità egiziana è riuscito a scavalcare il muro di cinta durante l'ora d'aria. Il giovane, che era in carcere dopo essere stato arrestato per violenza sessuale e rapina è riuscito a scavalcare il muro di cinta della struttura di via Aspromonte. Poi, una volta fuori, ha rubato un'auto e si è dileguato. La scoperta è stata fatta al momento della conta alla fine dell'ora d'aria quando i detenuti tornano in cella. A quel punto è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche. Polizia e carabinieri hanno già diramato un avviso di rintraccio.

Il segretario generale del Sippe, sindacato della polizia penitenziaria, ha pubblicato questo avviso sulla sua pagina fb: «Attenzione stiamo cercando questo criminale - si chiama Abouelela Dahy Ehab Mahrous - chiunque ha notizie in merito è pregato di contattare immediatamente le forze dell' ordine».