Violenza sulle donne, le detenute del carcere di Forlì scrivono una lettera a Pamela e Desirée

Pubblichiamo la lettera scritta dalle detenute del carcere di Forlì che, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno dedicato alla memoria di Pamela e Desireé.

La lettera è stata consegnata alla mamma di Desirée Mariottini, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

Lei era donna

Lei è sempre stata unica

pochi lo capivano

pochi lo sapevano.

Lei è sempre stata importante

nessuno se ne è mai reso conto

Lei è sempre stata bellissima

Ma nessuno la sapeva guardare come me

Sì, lei è sempre stata bellissima

nessuno l'ha saputa guardare

Lei è sempre stata intelligente

Raramente comprendevano la sua arte

Parlava poco e anche quel poco

Molti non lo sapevano ascoltare.

Un po' come esistere ma non vivere

come una rosa che nessuno vuole

per paura delle sue spine

Come uno splendido libro

che nessuno è stato in grado di leggere

poiché ne temevano il finale.

Eppure sarebbe bastato così poco

un po' di attenzione per capire

come farla sentire importante

un po' d'amore perché comprendesse

quanto era capace d'amare e d'amarsi

un po' più di comprensione e sorrisi

con la presunzione

di poterla rendere felice.

Dolce "donna" siamo arrivati troppo tardi

niente più comprensione e sorrisi

La cattiveria, la crudeltà, l'indifferenza

e la superficialità ti hanno uccisa.

E ciò che resta a noi, chiuso nel palmo di una mano

è un gran senso di vuoto, tanta rabbia

la sconfitta interiore che insieme

al senso d'impotenza lacera l'anima.

Nel cuore custodiremo gelosamente

la tua gioia e i tuoi sorrisi.

Noi ci siamo e orgogliose d'esserlo

"Noi siamo donne".

Ultimo aggiornamento: 12:27

