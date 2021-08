Tennis, debutto vincente per il mancino Giulio Zeppieri al torneo challenger Atp di Verona

Lunedì 16 Agosto 2021, 19:14

Esordio positivo per Giulio Zeppieri negli "Internazionali di Tennis", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 44.820 euro di scena sui campi in terra rossa dell'Associazione Tennis Verona. Il 19enne mancino di Latina (n.294 ATP), in tabellone con una wild card, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2, dopo due ore e cinque minuti di gioco, sull'ucraino Vitaliy Sachko (n.263 ATP).

Prossimo avversario sarà il vincente del match fra il brasiliano Orlando Luz (n.272 ATP), in gara come special exempt dopo la finale raggiunta a San Marino, e il kazako Dmitry Popko (n.176 ATP), secondo favorito del seeding. Nel doppio il tennista pontino, che si allena al Capanno di Latina con il maestro Piero Melaranci, giocherà insieme a Francesco Forti: sulla loro strada al primo turno le wild card Marco Bortolotti (n.570 ATP) e il colombiano Cristian Rodriguez.