l sogno è stato accarezzato a lungo, ma alla fine Giulio Zeppieri non ha trovato l’ultimo spunto, quello decisivo, per realizzarlo. Si ferma a pochi game dal traguardo la rincorsa del talentuoso tennista di Latina verso il tabellone principale della 77esima edizione degli Internazionali d’Italia. Dopo aver brillantemente superato il britannico Cameron Norrie (numero 76 della classifica ATP) e il boliviano Hugo Delien (n.96), il ragazzo cresciuto al Capanno Tennis Academy ha perso contro l’amico Lorenzo Musetti con il punteggio di 1-6; 5-7; 3-6 sul campo 1 del Foro Italico. Peccato, perché a Giulio è mancato davvero pochissimo per schiudere le porte del main draw con un montepremi minimo di 21 mila dollari. La sorte è stata dalla parte di Musetti sin dall’inizio, con il successo nel sorteggio. Quella tra i due azzurri, tra l’altro, è stata la prima sfida in un torneo maggiore dopo diversi match nelle competizioni giovanili, dall’Australian Open del 2019 fino alla semifinale della Next Gen Finals di Milano dello scorso anno.

La partita

Inizio gara a spron battuto con colpi precisi e potenti da entrambe le parti. Zeppieri avrebbe avuto anche la possibilità di mettere immediatamente la testa avanti nelle primissime battute, ma dopo aver fallito tre palle break ha incassato i colpi del suo rivale senza poter opporre adeguata resistenza (1-6). Nel secondo set, però, la musica è cambiata radicalmente. Zeppieri si è dimostrato più disinvolto e sicuro, capace di leggere anche le situazioni più delicate tenendo testa a Musetti anche quando il punteggio sembrava compromesso. Sul 5-4 per il suo avversario, infatti, l’allievo di Piero Melaranci ha messo la freccia portandosi sul 6-5. Uno strappo decisivo che ha permesso a Zeppieri di chiudere il set (7-5) e ottenere il meritato pareggio. Con il fattore psicologico tutto dalla sua parte Zeppieri sembrava essere nelle condizioni ideali per poter vincere l’incontro. Nei primi game il pontino è costantemente un passo avanti al rivale fino a toccare il punteggio di 3-1. Poi, però, ecco la reazione veemente di Musetti che stravolge lo spartito dell’incontro: in soli tre game il risultato si ribalta e sul 4-3 per il tennista di Carrara sarebbe servito un segnale importante da parte di Zeppieri, incapace però di rispondere come accaduto dopo aver perso il primo set. Finisce così 6-3 per Musetti, successo che vale la qualificazione al main draw della kermesse capitolina.

Su la testa

A fine gara scambio di complimenti tra i due ragazzi e un arrivederci al prossimo duello. Per Zeppieri, oltre all’inevitabile rammarico per quel che poteva essere e non è stato, resta però la consapevolezza di potersela giocare alla grande anche con tennisti più esperti e quotati. Le qualità di certo non mancano e il tempo è tutto dalla parte del tennista nato e cresciuto nel capoluogo pontino.



