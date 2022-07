Latina piange David Salvatori, oggi il funerale nella chiesa di San Luca

Si svolgeranno oggi alle 15 nella parrocchia di San Luca, a Latina, i funerali di David Salvatori, 52enne di Latina, morto dopo essere stato colpito da un malore durante un'immersione a Favignana. L’uomo si era recato sull’isola siciliana, nell’arcipelago delle Egadi, per effettuare delle immersioni con rprese fotografiche insieme ad altri due amici.

La sua scomparsa ha colpito la comunità di Latina dove David Salvatori era molto conosciuto, nonostante vivesse a Cerveteri. David lavorava come project manager in una grande azienda, ma la sua vera passione era proprio il mare. Dal 2008 si era specializzato nelle fotografie sott’acqua, con particolare attenzione al tema della conservazione delle specie più a rischio. Organizzava viaggi in tutto il mondo e le sue immagini erano state pubblicate sulle riviste più prestigiose del settore. Aveva anche scritto un libro, “Scatti Sommersi” che presentava in giro per l’Italia. L’ultimo evento lo scorso 25 giugno, a Castellammare di Stabia, dove David aveva incontrato tanti appassionati come lui. Poi il viaggio a Favignana e l’immersione fatale.