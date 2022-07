Immersione fatale a Favignana, morto un fotosub di Latina

Un'immersione in profondità per effettuare fotografie e riprese video, l'ennesima avventura per un fotosub come lui, con una lunga esperienza alle spalle. Ma stavolta qualcosa è andato storto e l'immersione nelle acque di Favignana si è trasformata in tragedia.

A perdere la vita David Salvatori, 52enne di Latina, che si era recato sull'isola siciliana, nell'arcipelago delle Egadi, insieme ad altri due amici. Secondo la ricostruzione i tre si erano immersi intorno alle 13,30 di ieri con il supporto di una guida. Improvvisamente David Salvatori si è sentito male, risalendo rapidamente. E' scattata la richiesta d'aiuto e sono intervenuti i militari della Guardia Costiera. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi prestati al sub pontino, il corpo è stato portato al porto dell'isola siciliana ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ricoverati in camera iperbarica gli amici della vittima.

Il gruppo stava effettuando un'immersione guidata e si trovava a circa tre miglia ad est dell'isola di Favignana. Sulla banchina del comando della Capitaneria di Porto, il medico legale ha eseguito la ricognizione cadaverica e poi la salma è stata trasferita all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Sarà un'indagine della Procura della Repubblica a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

David Salvatori lavorava come project manager in una grande azienda, la Cisco Systems e viveva a Cerveteri. Ma la sua vera passione era proprio il mare, al quale dedicava da anni tutte le sue energie. Dal 2008 si era specializzato nelle fotografie sott'acqua, con particolare attenzione al tema della conservazione delle specie più a rischio. Per questo organizzava viaggi in tutto il mondo, con l'obiettivo di effettuare immersioni che gli consentissero di raggiungere e fotografare esemplari a rischio di estinzione. I suoi viaggi e le sue immagini spettacolari erano accompagnati da lunghi articoli nei quali raccontava le sue imprese, alcuni dei quali sono stati pubblicati sulle riviste più prestigiose dedicate all'affascinante mondo della fotografia naturalistica. Negli ultimi 14 anni Salvatori ha ricevuto diversi presi per le sue fotografie e i suoi reportage, aveva anche scritto un libro, Scatti Sommersi che aveva presentato diverse volte in giro per l'Italia. L'ultimo evento lo scorso 25 giugno, a Castellammare di Stabia, dove David aveva incontrato tanti appassionati come lui. Poi il viaggio a Favignana e l'immersione fatale di ieri pomeriggio.