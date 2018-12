Crisi d'impresa, sovraindebitamento e fallimenti. Continua la formazione dei commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma l'attività di formazione dell'Ordine dei dottori commercialisti di Latina sulla “Gestione delle crisi d’impresa e da sovraindebitamento”, corso giunto all'ottavo appuntamento presso l’aula magna della facoltà di Economia dell’università La Sapienza, sede di Latina.L’appuntamento, in svolgimento oggi 3 dicembre, è il penultimo previsto a favore degli iscritti all'Ordine e tratta importanti argomenti al centro della professione in oggetto come il “Programma di liquidazione, il concordato fallimentare, l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda”.All’evento, aperto dal presidente dell'Ordine Efrem Romagnoli e dal suo vice, Valerio Raffaelli, intervengono i relatori: Lucia Caterina Odello e Daniela Cavaliere, giudici delegati presso la sezione Fallimentare del tribunale di Roma e Giuseppe Sancetta, professore del dipartimento Management presso “La Sapienza” e commercialista«Grazie alla presenza dei giudici delegati di Roma, oltre all’approfondimento della normativa, l’evento consente un arricchimento tramite la conoscenza di esperienze e prassi di un altro ufficio giudiziario del Lazio» – hanno commentato Romagnoli e Raffaelli aprendo i lavori.