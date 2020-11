Cricca Lollo, in Appello condanne confermate per Fioretti e Filigenzi. Pena ridotta per Menduti

La Corte di Appello di Perugia ha riformato ma soltanto in parte le condanne a carico di tre dei professionisti coinvolti nello scandalo dei fallimenti pilotati al Tribunale di Latina nella sezione guidata dall’ex giudice Antonio Lollo. I magistrati di secondo grado hanno ridotto la pena a carico di Roberto Menduti, difeso dall’avvocato Angelo Farau, da un anno e due mesi a sei mesi. Confermata invece la condanna a due anni e mezzo per Fausto Filigenzi, assistito dall’avvocato Silvia Siciliano, e quella a due anni con la sospensione condizionale per l’avvocato Luigi Fioretti.

