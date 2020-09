Latina, la donna di Itri è la 42^ vittima del Covid in provincia. Test rapidi a Formia: altri 27 positivi

Formia, nove di Gaeta, sei di Minturno, due di Itri, uno di Fondi

Altri 27 casi positivi – otto dei quali die un altro di residenza non identificata - si sono registrati ieri su 905 test eseguiti al drive-in nell’area del mercato di via Olivastro Spaventola. La percentuale è poco meno del 3%. Nel Comune di Itri sono stati ufficializzati tre casi di positività al Covid-19, tra i quali c’è quello di una vedova 67enne di origine brasiliana, che, affetta da pregressa e grave malattia, èpresso il “Dono Svizzero” di Formia e nei controlli di routine eseguiti in ospedale è stata accertata la sua positività. E’ la vittima numero 42 dall’inizio della pandemia (la trentottesima se si considerano solo i residenti in provincia di Latina). Lo ha confermato lo stesso sindaco di Itri,specificando che sono risultati positivi anche un addetto di 45 anni che lavora presso l’azienda ittica di Formia e la moglie di 37 anni, entrambi in isolamento domiciliare.«L’Asl - ha precisato Fargiorgio - sta ricostruendo la catena epidemiologica. Nel mentre rinnovo l’invito a mantenere alta l’attenzione e ad osservare le prescrizioni anti-contagio, comunico che, a seguito di un colloquio con il comandante della Polizia Locale, è stato deciso che a partire da domani (oggi, ndr) saranno effettuati più stringenti controlli affinché le norme siano rispettate. La loro inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni, come previste per legge. Mi segnalano, infine, che, su alcuni gruppi social, sarebbero circolati i nominativi di persone ritenute positive al Covid 19. Invito a non dare seguito a notizie che, in quanto non provenienti da fonti certe e oggettivamente attendibili, contribuiscono semplicemente a creare un allarmismo di cui non abbiamo bisogno, oltre ad essere lesive della dignità delle persone coinvolte». «E ricordo, infine – ha concluso il sindaco di Itri - che soltanto chi avesse avuto contatti con persone positive, viene contattato a sua volta dall’Asl per eseguire il tampone. Un motivo di più, per chi sa di non aver avuto un tale tipo di rapporti, ad astenersi dall’andare al drive-in allestito dall’Asl a Formia, sottraendo tempo, risorse ed energie che, viceversa, devono essere responsabilmente destinate ed utilizzate verso casi più fondati».Oggi, intanto, dalle 9 alle 18, sarebbe dovuta essere l'ultima giornata del, anche ieri affollatissima di persone provenienti da vari centri del sud pontino. Il Comune ha annunciato che a causa del maltempo la struttura non funziona, si attendono nuove comunicazioni.ha reso noti i casi di positività di due titolari di attività di vendita itinerante di pesce in città e di un operaio della nuova ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (i suoi compagni di lavoro sono risultati tutti negativi). E a tale proposito il sindaco invita tutti coloro che sono entrati in contatto diretto con le persone risultate positive al Covid a recarsi al drive in di Formia per gli accertamenti. Il responsabile del comitato sud pontino dellaricorda, però, che gli utenti di questa postazione diagnostica campale «devono essere appunto coloro che sono stati a contatto con i positivi e che potrebbero aver contratto l’infezione e, proprio per questo, devono avere comportamenti ancora più prudenti in materia di norme igieniche di protezione e distanziamento sociale, per evitare che il servizio si trasformi in una ulteriore occasione di diffusione del virus nella popolazione».Inoltre, in considerazione dell’attesa, li invita “a munirsi di acqua e generi di conforto, per evitare ogni contatto con l’ambiente circostante”. Infine, il sindaco diannuncia di aver concordato con il comandante della Polizia locale un’intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa anti Covid all’interno delle attività.