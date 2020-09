Covid, muore una donna di Itri: la comunicazione del sindaco Fargiorgio

Morta una donna di Itri risultata positiva al Covid. Lo comunica il sindaco Antonio Fargiorgio con un post sul suo profilo Facebook istituzionale nel quale fa il punto della situazione dei contagi: “Questa mattina mi sono stati comunicati tre nuovi casi di positività al Covid 19, relativi a persone residenti ad Itri. Per due di esse, che sono in isolamento domiciliare, si conferma il collegamento al link epidemiologico di Formia.

La terza persona, affetta da pregressa e grave malattia, è deceduta e nei controlli di routine in ospedale è state accertata la positività. La Asl sta ricostruendo la catena epidemiologica”. © RIPRODUZIONE RISERVATA