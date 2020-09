«Viste le condizioni meteo avverse il Drive in presso Via Olivastro Spaventola è momentaneamente sospeso». Il Comune di Formia ha appena comunicato che «causa maltempo ad ora il Drive in per il test rapido presso via Olivastro Spaventola non è attivo.

Si chiede a tutti coloro che volevano effettuare oggi il test di attendere nuovi aggiornamenti e di non recarsi in loco». © RIPRODUZIONE RISERVATA