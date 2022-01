Covid Latina, bollettino di oggi 2 gennaio: 630 contagi, positivo un tampone su due

Meno casi, la metà di ieri, ma con pochissimi tamponi effettuati. Il bollettino di oggi, 2 gennaio, della Asl di Latina, riporta 630 nuovi casi di contagio in provincia di Latina. Molti meno di ieri, la metà rispetto ai 1272 contagi del primo gennaio: ma attenzione, il risultato di oggi va preso con cautela visto che è emerso da un numero basso di tamponi effettuati, meno di 1200: questo vuol dire che la metà delle persone che si sono sottoposte al test sono risultate contagiate dal covid 19. Altro dato da valutare: precipita il numero dei nuovi casi nel capoluogo rispetto ai giorni precedenti (oggi appena 161, contro i 409 di ieri), ma non altrettanto accade ad Aprilia e Terracina, dove i casi restano tanti: 111 ad Aprilia (contro i 186 di ieri) e 108 a Terracina (contro i 127 di ieri). Salgono a nove i centri pontini senza nuovi casi (ieri erano stati solo due, Campodimele e Ventotene), ma sono ancora 9 quelli in doppia cifra e tre addiruttura in tripla..

Purtroppo ci sono altre due vittime, una donna di Cisterna di 69 anni e un uomo di Itri di 81 anni, entrambi vaccinati ma con diverse patologie.