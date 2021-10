Covid Latina, bollettino oggi 29 ottobre: ancora 46 casi, morto uno dei ricoverati

Venerdì 29 Ottobre 2021, 17:26

Sono 46 i nuovi casi di coronavirus riscontrati ieri in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 29 ottobre, della Asl di Latina fotografa una situazione in lieve calo rispetto a ieri (-5 contagi) ma in linea con l'andamento settimanale che vede casi in crescita rispetto ai sette giorni precedenti.

La citta con più nuovi casi è Aprilia (18) seguita da latina (10). Questa la mappa completa dei contagi:

Purtroppo il bollettino segnala una nuova vittima, si tratta di un uomo di Latina che era ricoverato al Goretti in gravi condizioni. Altre due persone sono state ricoverate nell'ospedale del capoluogo pontino