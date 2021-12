Covid Latina, bollettino oggi 25 dicembre: la situazione precipita 511 nuovi casi (190 nel capoluogo)

La situazione sembra proprio che stia precipitando, il giorno di Natale fa segnare il record di nuovi positivi in provincia e nel capoluogo pontino. Il bollettino di oggi, 25 dicembre, della Asl di Latina segnala che sono stati riscontrati 511 nuovi contagi al coronavirus in provincia (più del doppio di ieri che erano stati 213), numero da brivido. E' un dato mai toccato in provincia . In sole 24 ore sono stati 197 i nuovi casi scoperti a Latina, anche questo è un record, mai cosi tanti casi in un solo giorno nel capoluogo. Sono addirittura undici le città in doppia cifra. Dopo Latina c'è Aprilia con 55 nuovi positivi, seguita da Terracina (37), Sezze (29) Cisterna (29) , Formia (24), Fondi (23) , Priverno (21), Sabaudia (16), Pontina (13).

Questa la mappa completa dei nuovi contagi in provincia di Latina:

Puretroppo c'è una nuova vittima nel capoluogo. E addirittura 10 sono i ricoverati al Goretti, mentre non è ancora stato fornito il dato dei pontini ricoverati nelle ultime 24 ore in altre strutture covid del Lazio.