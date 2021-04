Covid, Latina bollettino di oggi 25 aprile: 159 nuovi casi e tre morti

Il Covid non molla la presa sulla provincia di Latina: nel bollettino di oggi sono 159 i nuovi contagi riscontrati dalla Asl di Latina (17 meno di ieri). Purtroppo ci sono anche 3 morti. Anche oggi non è il capoluogo, bensì Aprilia la città con più contagi: 24 nuovi casi nella seconda città pontina. Seguono Latina con 21 casi, Fondi con 16 e Sabaudia con 12. Preoccupa non solo il numero dei casi che continua ad essere oltre i 150, ma anche il fatto che si siano dimezzati i comuni pontini senza nuovi casi: erano stati sedici nei giorni scorsi, oggi sono solo otto.

Questa la mappa dei contagi in provincia:



Sono 71 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, mentre torna a crescere il numero dei ricoveri: sono stati 15 tra sabato e domenica. Resta alto il numero delle vaccinazioni in provincia: 2663 nelle ultime 24 ore.

La mappa regionale

Latina continua ad essere maglia nera. Nelle province, esclusa Roma, si registrano 324

casi ed esattamenta la metà sono quelli riscontati a Latina (159). Nella Asl di Frosinone si registrano 76 nuovi casi, nella Asl di Viterbo 47 nuovi casi e in quella di Rieti si

registrano 42 nuovi casi. Dieci i decessi nelle quattro provincie, tre dei quali a Latina (si tratta di paziente con 48, 73 e 79 anni, a Cisterna, Formia e Lenola.

