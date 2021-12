Covid Latina, bollettino oggi 24 dicembre: 2 morti, 80 casi nel capoluogo e 213 in tutta provincia

I nuovi casi scendono sotto quota trecento ma restano per il terzo giorno consecutivo sopra i duecento. Il bollettino di oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale, della Asl di Latina segnala 213 nuovi contagi in tutta la provincia e di questi 80 sono stati riscontrati tutti nel capoluogo che viaggia ormai con numeri da brivido. Sono solo quattro le città pontine in doppia cifra, oltre a Latina, infatti, ci sono Aprilia (39 nuovi casi), Cisterna (21) e Sezze (18).

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino Covid di oggi 24 dicembre, i primi dati dalle... LE REGOLE Nuovo decreto testo integrale pdf, dalle feste (vietate) al... COVID-19 Covid, incidenza in aumento e sale tasso di occupazione delle...

Questa la mappa completa dei casi odierni:



Ci sono purtroppo altre 2 vittime, una a Itri e una a Latina.

Balzo nei ricoveri: 5 nelle ultime 24 ore. Sono state invece 4395 le vaccinazioni: de queste 243 sono prime dosi.