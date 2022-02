Covid Latina, bollettino di oggi 19 febbraio: 651 nuovi casi, un morto e 6 ricoveri

Dodici casi meno di ieri e su base settimanale un calo del 10%. Il bollettino di oggi, 19 febbraio, della Asl di Latina segnala 659 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia (ieri erano stati 671) e un nuovo decesso, a Campodimele. Nell'ultima settimana una sola volta, martedì, i contagi hanno superato quota mille proprio come i sette giorni precedenti. Il calo dei contagi c'è ma è lento. Negli ultimi sette giorni i casi sono stati 4918, nella settimana precedente erano stati 5520, il calo è stato quindi del 10 per cento.

Le città con più casi sono Latina (104) e Aprilia (101). Questa la mappa completa dei nuovi casi: