Covid Latina, bollettino di oggi 18 febbraio: 671 nuovi casi e 5 morti

Settanta casi più di ieri, ma soprattutto altre cinque vittime. Il bollettino di oggi, 18 febbraio, della Asl di Latina ci vonferma che l'uscita dalla quarta ondata della pandemia sarà lenta e non sarà indolore. Oggi sono stati riscontrati 671 nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri erano stati 594). Le vittime sono tre donne e due uomini, tre di loro erano vaccinati e due non vaccinati, tutti avevano altre patologie. Si tratta di un 88enne di Latina che a dicembre aveva fatto il booster, un 69enne di Minturno che non era vaccinato ed era ricoverato in un ospedale Covid del Lazio; una donna di Sabaudia di 82 anni, e due donne di Latina che avevano 98 e 92 anni.

Latina è la città con più contagi, ma l'unica che resta a tre cifre. Segue Aprilia che ha registrato solo 50 nuovi casi. Interessati dai nuovi contagi 30 dei 33 comuni pontini.