Covid Latina, bollettino oggi 17 novembre: 106 nuovi casi e 210 prime dosi di vaccino

Come ogni mercoledì risalgono i casi di contagio in provincia di latina. Il bollettino di oggi, 17 novembre della Asl di Latina riporta 106 nuovi contagi, sono 76 più di ieri, ma l'aumento era previsto perché sono quelli riscontrati con i tamponi effettuati lunedì giorno in cui si torna a regime dopo i numeri dìridotti del sabato e della domenica.

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: altri due anziani deceduti ma i contagi calano L'EMERGENZA Vaccino Lazio, in poche ore oltre 65mila prenotazioni "over... LA SITUAZIONE Terza dose over 40, come e dove si prenota? Via nel Lazio. Da...

La città con più casi è Latina, 23 i nuovi casi, seguita da Aprilia (15), Cisterna (11), Fondi (7) e Sezze (7). Questa la mappa completa dei casi nei 33 comuni della provincia pontina:



Nei primi tre giorni di questa settimana i casi sono stati 184, l'aumento è contenuto rispetto ai tre giorni della settimana precedente (+10%), ma è decisamente più consistente rispetto ai giorni di inizio mese (+145%).

Intanto torna a salire il numero delle somministrazioni di vaccini anticovid: nelle ultime 24 ore sono state 1625 e di queste 210 sono prime dosi di chi ha deciso finalmente di vaccinarsi o di dodicenni che hanno appena compiuto gli anni.