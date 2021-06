Covid Latina, bollettino oggi 13 giugno: solo 9 nuovi casi (-31)

Precipitano nuovamente i nuovi dcasi di contagio al cvoronavrus in provincia di Latina. Nel bollettino Asl di oggi, 13 giugno 2021, sono solo 9 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore (31 meno di ieri). E' Cisterna la città con più casi (6), Un solo caso riscontrato a Latina, uno a Norma e uno a Sezze. Sono ben 29 i centri pontini covid free nelle ultime 24 ore e i nuovi casi sono tutti concentrati nel nord della provincia pontina, non era mai accaduto che il sud non avesse neppure un nuovo contagio.

Questa ma mappa completa dei nuovi casi:



Trentadue le persone guarite nelle ultime 24 ore e fortunatamente nessun nuovo ricovero Cpvid al Goretti di Latina.

Le vaccinazioni

Anche ieri superata quota 5 mila somministrazioni. Per la precisione sono state 5734 quelle somministrate.