Domenica 27 Giugno 2021, 15:43

Solo tre nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino Asl di oggi, 27 giugno, conferma l'andamento degli ultimi giorni. I tre nuovi contagi riscontrati a Formia (2) e a Latina (1). Fortunatamente non ci sono nuove vittime e zero anche i ricoveri nelle ultime 24 ore al Goretti.

Questa la mappa completa.



Una sola guarigine nelle ultime 24 ore in provincia ma anche 4849 dosi di vaccino somministrate.