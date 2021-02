Vaccinazioni agli over 80, 1265 prenotazioni dalla provincia di Latina

Sono state 1265 le prenotazioni per le vaccinazioni Covid agli over 80 in provincia di Latina, tramite Call Center e Web, su un totale di 16.986 del Lazio. Lo ha reso noto la Regione in una nota. Il 35% sono avvenute tramite Call Center, il 65% tramite Web. «Le prenotazioni procedono con un ritmo di circa 2000 l’ora. Si precisa inoltre che il sito è stato attivato come previsto alle ore 12 e i successivi crush sono stati causati da un eccessivo flusso di contatti».

Questo è il link del sito che opera h24. L'assistenza telefonica, invece, dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13 il sabato risponde al numero 06-64161841. Attraverso il numero Verde 800 118 800, invece, per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all'Asl competente.

