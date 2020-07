Coronavirus inarrestabile, altri due casi in provincia di Latina

Due soli casi nelle province del Lazio di positivi al Covid 19 ed entrambi nella Asl di Latina. Lo rende noto la Regione attraverso "Salute Lazio"«si tratta di due uomini di nazionalità Indiana con link a casi già noti e isolati». E' il focolaio che si è sviluppato tra Sabaudia e Fondi e nel quale ha avuto un ruolo determinante un giornalista televisivo arrivato in Italia l'11 giugno e che ha fatto da tramite tra i due "link". Anche oggi non si registrano decessi in provincia di Latina. I due casi si registrano nel Comune di Terracina.

Vedi anche > Coronavirus, quattro nuovi positivi. Un giornalista indiano "anello" tra i focolai

Nei giorni scorsi oltre 200 indiani erano stati sottoposti a tampone presso il luogo di culto a Sabaudia, le verifiche sono continuate anche su altri connazionali.

Con quelli odierni sono 599 i casi da inizio pandemia in provincia, la prevalenza è di 10, 41 ogni 10.000 abitanti, sono 518 i guariti, 37 i deceduti, 44 gli ancora positivi, 18 dei quali seguiti a domicilio.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA