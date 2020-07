Quattro nuovi positivi al Covid 19, due di nazionalità indiana sicuramente residenti in provincia di Latina e altrettanti dei quali si sta verificando la provenienza anagrafica per stabilire a chi mettere "in carico" i pazienti. E' il quadro aggiornato dei contagi, con una significativa novità per quanto riguarda il cluster degli indiani.

Uno dei casi è riferito al paziente che era andato autonomamente in ospedale, mentre un altro è emerso dai tamponi dei giorni scorsi a chi aveva preso parte alla funzione religiosa. La novità riguarda la posititivà di un giornalista di una tv, proveniente dall'India, arrivato a metà giugno in Italia. Ha avuto febbre già dopo il suo arrivo, ha avuto numerosi contatti ma soprattutto può essere il "collegamento" tra i due positivi di Fondi e Sabaudia che hanno fatto scattare il focolaio nella comunità.

Prosegue, intanto, la ricostruzione dei link sia tra gli indiani sia tra i contatti di una badante originaria della Moldavia e trovata positiva a Castelforte, rientrata dal suo Paese con un viaggio in bus.

