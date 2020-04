«Quando il nemico è invisibile e in trincea ci sono i medici, allora dobbiamo far sentire la nostra forza e il nostro impegno». Parola di Manuela Arcuri, l'attrice di Latina che ha prestato il suo volto alla campagna promossa dall’Ordine dei medici pontino per acquistare dispositivi di protezione individuali.

La Arcuri è la testimonial - in forma gratuita - della campagna che «nasce dalla necessità di assicurare una adeguata fornitura dei Dispositivi di protezione individuali (Dpi) prioritariamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici dei punti di primo intervento e a quelli della continuità assistenziale (ex guardia medica) cioè a tutti i medici convenzionati obbligati a prestare la propria opera; infatti è nota la carenza dei Dpi nel territorio e in tutto il Paese. Seguirà poi, secondo una scaletta di priorità, la fornitura di ulteriori dispositivi a tutti gli iscritti che ne avranno bisogno» - spiegano dall'Ordine. Il presidente, Giovanni Maria Righetti, spiega che: «Il bilancio dell’Ordine, approvato in tempo di ‘pace’ non è più sufficiente in tempo di ‘guerra’»

Da qui la raccolta fondi: «Sono stata davvero onorata che i medici di Latina abbiano scelto me per lanciare un messaggio così importante – ha affermato Manuela Arcuri – mi auguro che con le giuste protezioni si riesca ad arginare presto il contagio e che si possa tornare il prima possibile alle nostre attività di sempre».

Vedi anche >> manuela_arcuri_cognome_materno-950594.html

Il video è stato realizzato con le musiche del maestro Francesco Ruggiero «sono figlio di un medico e conosco bene quanto sia importante la sicurezza individuale, per i propri cari e soprattutto per gli assistiti, è più di un mese che non abbiamo la possibilità di vedere famigliari ed amici, spero che la campagna superi le aspettative per consentire a tutti i medici della nostra provincia di lavorare in sicurezza».

Per donare, con bonifico o carta di credito, basta un versamento sul conto intestato all’Ordine dei Medici di Latina codice IBAN: IT44 C056 9603 2110 0001 1398 X53 beneficiario: Ordine Medici Latina Pro-Emergenza Covid – 19. Le informazioni su www.ordinemedicilatina.it

Ultimo aggiornamento: 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA