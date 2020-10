Covid, 78 nuovi casi in provincia di Latina, 35 solo nel capoluogo: il dato peggiore da inizio pandemia

Il dato peggiore dall'inizio della pandemia: 78 nuovi casi in un giorno in provincia di Latina sparsi in 14 diversi comuni pontini, anche questo è un record negativo, non era mai accaduto. «​Rispetto alla giornata di ieri - spiega il bollettino della Asl pontina - , si registrano 78 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (2), di Cori (3), di Fondi (5), di Latina (35), di Minturno (5), di Monte S. Biagio (1), di S. Felice Circeo (1), di Sabaudia (2),di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (3), di Sonnino(7) e di Terracina (6)».

L'unico dato positivo della giornata è che non si registrano nuovi decessi. Quanto ai casi totali, il numero ha superato quota 1700: dall'inizio della pandemia in provincia di Latina si sono ammalati in 1722 e al momento sono solo 691 le persone guarite. Numeri che fanno schizzare verso l'alto l'indice di prevalenza: 29,93 sono i casi ogni 10 mila abitanti.

Attualmente sono positivi 990 pazienti, di questi 885 vengono curati a casa, mentre salgono a 115 quelli ricoverati al Goretti - che è di nuovo in affanno per i posti leggo Covid - o n altre strutture covid del Lazio.

La Asl ricorda «che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di "Drive in" per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2». Mentre proseguono i test nei drive in dedicati per gli studenti in quarantena che vengono convocati dall'Equipe Covid Scuola della Asl.

