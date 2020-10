Latina, caso positivo: classe in quarantena all'istituto comprensivo Prampolini

Una classe della secondaria di primo grado di Borgo Podgora, nella sede centrale dell'Ic Prampolini di Latina, è stata messa in quarantena per un caso di positività tra gli alunni. La notizia si è diffusa nella notte tra sabato e domenica, quando il caso è stato accertato, ed ha iniziato a circolare nelle chat dei genitori, che sono rimasti a lungo disorientati per mancanza di informazioni.

Oggi a ora di pranzo è stata pubblicata sul sito dell'istituto, a firma della dirigente, la circolare sul posticipo dell'ingresso per sanificazione straordinaria nella segreteria e in alcuni locali del plesso: l'orario è alle 9:45 per il personale e alle 10:00 per gli alunni. Una email è stata inviata dalla scuola, ma solo nel pomeriggio sarebbero iniziate le telefonate per contattare - uno a uno - i genitori degli alunni che dovranno restare in quarantena: sono 21. In assenza di comunicazione, comunque, erano spontaneamente rimasti in casa. Nello stesso istituto, da circa una settimana, è in quarantena anche un'altra classe, ma alla primaria di Chiesuola.

